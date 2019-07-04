ЦВК зареєструвала 317 офіційних спостерігачів



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Російських спостерігачів на виборах у Раду не буде

За достроковими парламентськими виборами в Україні спостерігатимуть представники іноземних держав і міжнародних організацій. Центральна виборча комісія станом на 3 липня зареєструвала 317 офіційних спостерігачів на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

За інформацією відділу взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК, зареєстровані сім офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 310 - від дев'яти міжнародних організацій.

Зокрема, на засіданні в середу, 3 липня, ЦВК зареєструвала по двоє офіційних спостерігачів від Литовської Республіки та Міжнародної неурядової організації Координаційна ресурсний центр.

Крім того, в одномандатних виборчих округах комісія зареєструвала уповноважених осіб від політичної сили Патріот, а в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - уповноважених від партії ВО Свобода.

Російських спостерігачів на виборах у Раду не буде.

Раніше повідомлялося, що представники Місії БДІПЛ ОБСЄ планують залучити під час виборів близько 850 спостерігачів.

Нагадаємо, 2 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ.