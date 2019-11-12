Польський уряд склав повноваження



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Очільник польського уряду Матеуш Моравецький оголосив у Сеймі про відставку Ради міністрів

Виступаючи перед депутатами нового скликання, глава уряду підбив підсумки чотирьох років свого правління

Уряд Польщі пішов у відставку через початок роботи нового скликання Сейму. Про це повідомляє Польське радіо.

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький оголосив у Сеймі про відставку Ради міністрів.

Виступаючи перед депутатами нового скликання, глава уряду підбив підсумки чотирьох років свого правління.

Раніше депутати вибрали на пост маршала, тобто спікера Сейму представницю керівної партії «Право і справедливість», Ельжбєту Вітек. Вона здобула 314 голосів, з яких 235 - голоси її політичної сили.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія Право і Справедливість, яка знову сформує однопартійний уряд.

Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.