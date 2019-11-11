Затриманий Ігор Мазур розповів, як раніше його не пускали до Польщі



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Євген Сосновський Фото: Facebook Ігоря Мазура

Український громадський активіст розповів, як пів року тому мав проблеми в'їзду до Польщі

Спочатку затриманий, а потім звільнений з-під арешту у Польщі один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур розповів, що мав проблеми в’їзду до цієї країни пів року тому. «Попереднього разу у травні, коли я їздив на конференцію до Польщі, то мене не пустили до країни. Сказали, що я перебуваю у списку, у якому перебувають люди, яким небажано перебувати на території ЄС через те, що вони належать, чи їх пов’язують з екстремістськими організаціями», - сказав він у коментарі «Главкому».

За словами активіста, мова іде про систему SIS (Schengen Information System – загальноєвропейську систему обміну інформацією, мета якої – підвищення внутрішньої безпеки країни Шенгенської зони шляхом посилення контролю на їх зовнішніх кордонах). Нібито після того інциденту поляки запевнили Мазура, що нині все о’к і можна без перешкоди заїжджати до Польщі. «Пропонували, що я хочу, то можуть і польську візу поставити, аби я спокійніше почувався. Наприкінці літа мені цю візу зробили. І вона діє до кінця осені», - розповів він.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку затриманого ветерана.

Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

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