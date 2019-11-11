Зеленський звільнив Геруса

Під час президентської кампанії Андрій Герус був радником Зеленського з енергетичних питань

Президент призначив Перевезенцева своїм представником в уряді

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Перевезенцева своїм представником у Кабінеті міністрів, звільнивши з цієї посади Андрія Геруса.

Відповідні укази від 11 листопада розміщено на сайті глави держави.

Так, указом №838/2019 Геруса звільнено з посади представника Президента України у Кабміні.

«Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади представника Президента України у Кабінеті міністрів України», - йдеться в документі.

Водночас указом №839/2019 Зеленський призначив Перевезенцева представником президента в уряді.

«Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України у Кабінеті міністрів України (поза штатом)», - зазначається в указі.

Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.

Під час президентської кампанії Герус був радником Зеленського з енергетичних питань. На позачергових парламентських виборах Герус пройшов до ВР за списком партії Слуга народу та очолив Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олексій Перевезенцев був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З цієї посади Кабмін його звільнив 25 вересня 2019 року.