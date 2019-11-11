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    Зеленський звільнив Геруса

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    Під час президентської кампанії Андрій Герус був радником Зеленського з енергетичних питань - Зеленський звільнив Геруса
    Під час президентської кампанії Андрій Герус був радником Зеленського з енергетичних питань

    Президент призначив Перевезенцева своїм представником в уряді

    Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Перевезенцева своїм представником у Кабінеті міністрів, звільнивши з цієї посади Андрія Геруса.

    Відповідні укази від 11 листопада розміщено на сайті глави держави.

    Так, указом №838/2019 Геруса звільнено з посади представника Президента України у Кабміні.

    «Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади представника Президента України у Кабінеті міністрів України», - йдеться в документі.

    Водночас указом №839/2019 Зеленський призначив Перевезенцева представником президента в уряді.

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    «Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України у Кабінеті міністрів України (поза штатом)», - зазначається в указі.

    Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.

    Під час президентської кампанії Герус був радником Зеленського з енергетичних питань. На позачергових парламентських виборах Герус пройшов до ВР за списком партії Слуга народу та очолив Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

    Олексій Перевезенцев був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З цієї посади Кабмін його звільнив 25 вересня 2019 року.

     

    Кабмін відставка Володимир Зеленський президент уряд Андрій Герус
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