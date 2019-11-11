Зеленський звільнив Геруса
Президент призначив Перевезенцева своїм представником в уряді
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Перевезенцева своїм представником у Кабінеті міністрів, звільнивши з цієї посади Андрія Геруса.
Відповідні укази від 11 листопада розміщено на сайті глави держави.
Так, указом №838/2019 Геруса звільнено з посади представника Президента України у Кабміні.
«Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади представника Президента України у Кабінеті міністрів України», - йдеться в документі.
Водночас указом №839/2019 Зеленський призначив Перевезенцева представником президента в уряді.
Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.
Під час президентської кампанії Герус був радником Зеленського з енергетичних питань. На позачергових парламентських виборах Герус пройшов до ВР за списком партії Слуга народу та очолив Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Олексій Перевезенцев був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З цієї посади Кабмін його звільнив 25 вересня 2019 року.