Експрезидент Болівії після відставки отримав політичний притулок в Мексиці



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Колишній президент Болівії Ево Моралес

Мексика надала притулок Моралесу «з гуманітарних міркувань»

Колишній президент Болівії Ево Моралес отримав політичний притулок в Мексиці.

Про це повідомив глава мексиканського міністерства закордонних справ Марсело Ебрард.

Зазначається, що рішення «було прийнято з гуманітарних міркувань». За словами Ебрарда, президент Болівії, який подав у відставку, вже телефонував йому і прийняв цю пропозицію.

Нагадаємо, 10 листопада на тлі акцій протесту і заворушень Моралес оголосив про свою відставку після 13 років перебування при владі.

Моралес сказав, що робить це для вирішення конфліктної ситуації в країні. Він назвав те, що відбувається в Болівії державним переворотом.

Також про відставку оголосили віцепрезидент Болівії Альваро Гарсія Лінера, кілька міністрів і глава митної служби країни.

Жителі Болівії після того, як президент країни Ево Моралес оголосив про відставку, вийшли на вулиці і стали святкувати.