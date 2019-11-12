  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Експрезидент Болівії після відставки отримав політичний притулок в Мексиці

    • Розсилка
    Колишній президент&nbsp;<span>Болівії Ево Моралес</span> - Експрезидент Болівії після відставки отримав політичний притулок в Мексиці
    Колишній президент Болівії Ево Моралес

    Мексика надала притулок Моралесу «з гуманітарних міркувань»

    Колишній президент Болівії Ево Моралес отримав політичний притулок в Мексиці.

    Про це повідомив глава мексиканського міністерства закордонних справ Марсело Ебрард.

    Зазначається, що рішення «було прийнято з гуманітарних міркувань». За словами Ебрарда, президент Болівії, який подав у відставку,  вже телефонував йому і прийняв цю пропозицію.

    Нагадаємо, 10 листопада на тлі акцій протесту і заворушень Моралес оголосив про свою відставку після 13 років перебування при владі.

    Моралес сказав, що робить це для вирішення конфліктної ситуації в країні. Він назвав те, що відбувається в Болівії державним переворотом.

    Також про відставку оголосили віцепрезидент Болівії Альваро Гарсія Лінера, кілька міністрів і глава митної служби країни.

    Жителі Болівії після того, як президент країни Ево Моралес оголосив про відставку, вийшли на вулиці і стали святкувати.

    політичний притулок відставка політика Мексика президент Південна Америка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ