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    Помер експрезидент Греції Каролос Папульяс

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    Каролос Пупульяс 10 років був главою Греції - Помер експрезидент Греції Каролос Папульяс
    Каролос Пупульяс 10 років був главою Греції
    фото з відкритих джерел

    Папульяс помер у віці 92 років

    Колишній президент Греції Каролос Папульяс помер у неділю у віці 92 років. Про це повідомило Афінське агентство новин.

    Папульяс – відомий грецький політик, президент країни в 2005-2015 роках, видатний діяч партії «Всегрецький соціалістичний рух» (ПАСОК), міністр закордонних справ (1985-1989 і 1993-1996 роки).

    Він народився 4 червня 1929 року в місті Яніна на північному заході Греції. Підлітком у роки Другої світової війни брав участь у Русі Опору.

    За освітою – юрист. Після закінчення юридичного факультету Афінського університету Папульяс продовжив освіту в аспірантурі Міланського університету, спеціалізувався у галузі міжнародного приватного права, захистив докторську дисертацію у Кельнському університеті. У 1963-1981 роках займався юридичною практикою.

    Папульяс також був активним учасником боротьби проти профашистської хунти «чорних полковників» у Греції (1967-1974 роки). Військовий переворот 1967 року застав його в Західній Німеччині, де він став одним з активістів організації «Соціалістичний демократичний союз зарубіжжя», що об'єднала в своїх рядах супротивників хунти. У 1974 році після повалення профашистського режиму Папульяс повернувся до Греції, взяв участь в організації партії ПАСОК, став одним із сподвижників лідера цієї партії Андреаса Папандреу.

    Президент Греції Катерина Сакеллуропулу в співчутті назвала його патріотом, зазначивши, що участь у Національному опорі і в боротьба проти диктатури визначали його незмінну прихильність ідеалам свободи і справедливості, які він послідовно захищав протягом всієї своєї кар'єри.

    «Будучи знавцем міжнародної політики, під час свого перебування у міністерстві закордонних справ він сприяв тому, що Греція набула особливої ваги і зміцнила свою роль як фактор стабільності в нашому регіоні», – йдеться у тексті співчуття.

    Як зазначила Сакелларопулу, на посаді президента Греції Папульяс захищав соціальну згуртованість і національну єдність.

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    Теги: Греція партії політика смерть президент
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    Помер експрезидент Греції Каролос Папульяс