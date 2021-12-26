У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)

Невідомі активісти спалили спільну фотографію Путіна з Лукашенком

У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У містах поширили листівки з закликами «Ні окупації Білорусі», «Ні інтеграції з Росією», «Лукашенко, не втягуй країну у війну».

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській з’явилося карикатурне зображення Путіна і Лукашенка.

Також біля місцевого кінотеатру «Звєзда» невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.

Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Лукашенка в Росію, який запланований на 29 грудня.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 29 грудня в Санкт-Петербурзі.

Напередодні Білорусь визнала «екстремістськими» усі ресурси «Радіо Свобода».

22 грудня Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів».

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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