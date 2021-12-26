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    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)

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    У Білорусі поширили листівки антиросійського змісту - У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)

    У Білорусі поширили листівки антиросійського змісту

    фото: Радіо Свобода

    Невідомі активісти спалили спільну фотографію Путіна з Лукашенком

    У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    У містах поширили листівки з закликами «Ні окупації Білорусі», «Ні інтеграції з Росією», «Лукашенко, не втягуй країну у війну».

    У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

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    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)
    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)
    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)
    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)
    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)

    У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській з’явилося карикатурне зображення Путіна і Лукашенка.

    Також біля місцевого кінотеатру «Звєзда» невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.

    Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Лукашенка в Росію, який запланований на 29 грудня.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 29 грудня в Санкт-Петербурзі.

    Напередодні Білорусь визнала «екстремістськими» усі ресурси «Радіо Свобода».

    22 грудня Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів».

    Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

    Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко Путін президент
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    У Білорусі активісти поширили антиросійські листівки й спалили фото диктаторів (відео)