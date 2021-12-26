Помер лауреат Нобелівської премії миру, який боровся з расовою дискримінацією у Південній Африці

Десмонд Туту був першим темношкірим, який очолив англіканську церкву в Південній Африці

У Південно-Африканській республіці помер 90-річний лауреат Нобелівської премії Десмонд Туту

У Південно-Африканській республіці помер 90-річний священнослужитель, лауреат Нобелівської премії миру Десмонд Туту. Про це повідомляє EWN.co.za.

Впродовж останніх двох десятиліть Туту боровся із раком простати.

Зазначається, що у 1984 році він отримав Нобелівську премію миру за зусилля у боротьбі з політикою апартеїду в ПАР.

Вже у 1986 році Туту став першим темношкірим, який очолив англіканську церкву в Південній Африці та використовував своє становище для боротьби за мир і справедливість у країні.

У Туту залишилися дружина, четверо дітей та семеро онуків.

Як відомо, апартеїд – офіційна політика расової дискримінації і сегрегації, яку впродовж 1948–1991 років проводили правлячі кола Південно-Африканської республіки проти місцевого чорношкірого населення.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не виключає, що лауреата Нобелівської премії миру, російського журналіста, головного редактора «Нової газети» Дмитра Муратова можуть визнати «іноземним агентом», якщо він «буде прикриватися Нобелівською премією як щитом».

Як відомо, у 2021 році лауреатами Нобелівської премії миру стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов.

Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор «Нової газети». Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року до листопада 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

Як зазначив комітет премії, «Нова газета» – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

При цьому опоненти «Нової газети» відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами.

«З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні», – зазначили в комітеті.

До слова, двоє цьогорічних нобелівських лауреати, Абдулразак Гурна та Дмитро Муратов, не повірили, що їм дзвонять з комітету премії.

Дмитро Муратов, головред «Нової газети», вирішив, що дзвінок – це спам. Він навіть не став брати слухавку та скинув виклик.