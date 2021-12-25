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    Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту зброї на понад €4 млрд

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    У переліку &ndash;&nbsp;три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів - Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту зброї на понад €4 млрд

    У переліку – три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів

    фото: dpa

    Рішення про експорт було ухвалене, коли уряд уже мав тимчасовий статус

    Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні дев'ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь більше ніж €4 млрд. Майже все з нього має отримати Єгипет, пише DW.

    Про це стало відомо з відповіді міністерства економіки Німеччини на запит депутатки Бундестагу Севім Даґделен.

    Єгипет має отримати, зокрема, три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів.

    Рішення про експорт озброєнь до Єгипту було ухвалене в той час, коли уряд уже мав тимчасовий статус. Зазвичай у такий період серйозних політичних рішень не приймають, пише видання.

    Нинішній німецький прем'єр Олаф Шольц в уряді Меркель займав посаду віцеканцлера.

    «Олаф Шольц здійснив справжнє шахрайство в уряді, який лише тимчасово виконував обов'язки, і чітко продемонстрував, наскільки, зрештою, безплідною залишається критика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з приводу безсовісного експорту озброєнь диктатурам та авторитарним режимам», – заявила з цього приводу в інтерв'ю виданню dpa депутатка Даґдален.

    Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним.

    Також повідомлялося, що Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО. Як стало відомо, Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

    Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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    Теги: шахрайство Німеччина Єгипет експорт Ангела Меркель партії уряд Олаф Шольц
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    Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту зброї на понад €4 млрд