Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту зброї на понад €4 млрд

У переліку – три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів

Рішення про експорт було ухвалене, коли уряд уже мав тимчасовий статус

Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні дев'ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь більше ніж €4 млрд. Майже все з нього має отримати Єгипет, пише DW.

Про це стало відомо з відповіді міністерства економіки Німеччини на запит депутатки Бундестагу Севім Даґделен.

Єгипет має отримати, зокрема, три бойові кораблі та 16 зенітно-ракетних комплексів.

Рішення про експорт озброєнь до Єгипту було ухвалене в той час, коли уряд уже мав тимчасовий статус. Зазвичай у такий період серйозних політичних рішень не приймають, пише видання.

Нинішній німецький прем'єр Олаф Шольц в уряді Меркель займав посаду віцеканцлера.

«Олаф Шольц здійснив справжнє шахрайство в уряді, який лише тимчасово виконував обов'язки, і чітко продемонстрував, наскільки, зрештою, безплідною залишається критика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з приводу безсовісного експорту озброєнь диктатурам та авторитарним режимам», – заявила з цього приводу в інтерв'ю виданню dpa депутатка Даґдален.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним.

Також повідомлялося, що Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО. Як стало відомо, Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

Читайте також: