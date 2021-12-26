Ердоган похизувався показником зростання ВВП Туреччини

Глава держави наголосив, що цього року Анкара демонструє двозначний показник зростання ВВП

Ердоган назвав Туреччину «висхідною зіркою XXI століття»

Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган назвав Туреччину «висхідною зіркою XXI століття». Про це він заявив, виступаючи перед членами правлячої партії у провінції Газіантеп, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, завдяки продуманій політиці уряду Туреччина стала однією з двох країн, економічне зростання якої за підсумками першого року пандемії коронавірусу залишилося позитивним.

Глава держави наголосив, що цього року Анкара демонструє двозначний показник зростання ВВП.

Крім цього, президент зазначив, що коли до влади прийшла очолювана ним Партія справедливості та розвитку, резерви Центрального банку країни становили лише $27,5 млрд, а борг перед Міжнародним валютним фондом – $23,5 млрд. Тепер же йдеться про $120 млрд резервів і повну відсутність заборгованості перед МВФ, додав Ердоган.

До слова, курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре за тиждень. У ході торгів у п'ятницю, 17 грудня, за один долар давали 16,23 ліри. На момент написання інформації курс скоригувався до 16,03 ліри.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.