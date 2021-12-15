Кім Ен Чжу народився 1920 року і був активістом за незалежність КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив співчуття у зв'язку з кончиною Кім Ен Чжу

У Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Кім Ен Чжу. Про це повідомляє Yonhap.

ЗМІ КНДР наразі не повідомили про причину та точну дату смерті.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кім Ен Чжу.

Кім Ен Чжу народився 1920 року і був активістом за незалежність КНДР. Після приходу до влади свого брата він обіймав кілька керівних постів у Північній Кореї.

До 1973 року він очолював Організаційний відділ Трудової партії Кореї.

Його брат Кім Ір Сен був засновником КНДР і керував країною з 1948 до 1994 рік.

До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

До слова, КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.