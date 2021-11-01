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    Зеленський обговорив двосторонню співпрацю з прем'єр-міністром Греції

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    Глава держави зустрівся з Прем&rsquo;єр-міністром Греції - Зеленський обговорив двосторонню співпрацю з прем'єр-міністром Греції
    Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Греції
    фото: Офіс преезидента

    Зустріч політиків пройшла на полях екологічного саміту в Глазго

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго. Про це повідомляє Офіс президента.

    Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці та взаємодії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

    «Наші країни останнім часом продемонстрували яскравий приклад успішної співпраці під час боротьби з пожежами в Греції. Україна завжди готова прийти на допомогу партнерам», – наголосив Зеленський.

    Глава держави подякував Греції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та участь в установчому саміті Кримської платформи.

    «Розраховуємо, що Греція активно долучиться до роботи Кримської платформи», – зазначив президент.

    Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

    Зеленський наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для успіху процесу трансформації у нашій країні. Висловлено сподівання, що Греція буде серед тих держав, які підтримають європейську перспективу України.

    Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про безпекову ситуацію на Донбасі та стан переговорів у межах Нормандського й Мінського форматів.

    Також співрозмовники обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією Covid-19 в обох країнах та кроки, що здійснюються для її подолання.

    Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період та шляхи активізації двосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

    Було домовлено про обмін візитами для активізації двосторонньої взаємодії.

    До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Теги: Крим ООН Греція Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський обговорив двосторонню співпрацю з прем'єр-міністром Греції