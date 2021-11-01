Зеленський обговорив двосторонню співпрацю з прем'єр-міністром Греції

Зустріч політиків пройшла на полях екологічного саміту в Глазго

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго. Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці та взаємодії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Наші країни останнім часом продемонстрували яскравий приклад успішної співпраці під час боротьби з пожежами в Греції. Україна завжди готова прийти на допомогу партнерам», – наголосив Зеленський.

Глава держави подякував Греції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та участь в установчому саміті Кримської платформи.

«Розраховуємо, що Греція активно долучиться до роботи Кримської платформи», – зазначив президент.

Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для успіху процесу трансформації у нашій країні. Висловлено сподівання, що Греція буде серед тих держав, які підтримають європейську перспективу України.

Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про безпекову ситуацію на Донбасі та стан переговорів у межах Нормандського й Мінського форматів.

Також співрозмовники обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією Covid-19 в обох країнах та кроки, що здійснюються для її подолання.

Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період та шляхи активізації двосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Було домовлено про обмін візитами для активізації двосторонньої взаємодії.

До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.