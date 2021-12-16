Померла вдова чилійського диктатора Піночета

Лусія Іріарт була першою леді Чилі з 1974 по 1990 рік як дружина президента країни Аугусто Піночета

Вдова Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років

Вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років. Про це повідомила онука Іріарт Каріна у Twitter.

«У 99 років в оточенні рідних та близьких померла моя улюблена бабуся», - написала онука Іріарт Каріна.

A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela.

Deja una huella inmensa en nuestros corazones.

Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país.

Descansa en Paz

pic.twitter.com/ANBUIrALtO — Karina Pinochet (@pinochet_karina) December 16, 2021

Лусія Іріарт була першою леді Чилі з 1974 по 1990 рік як дружина президента країни Аугусто Піночета. Будучи найближчим радником свого чоловіка, вона значно впливала на Піночета при прийнятті ним політичних рішень. Зокрема, саме вона найбільше вплинула на рішення Піночета організувати державний переворот проти президента Сальвадора Альєнде 11 вересня 1973 року, зазначає видання El Mostador.

Аугусто Піночет помер у 2006 році на 92-му році життя, перебуваючи під домашнім арештом. Його підозрювали у вбивствах політичних опонентів та корупції, проте до суду колишній диктатор Чилі не дожив.

До слова, суд у Чилі засудив до різних термінів тюремного ув'язнення 106 колишніх співробітників спецслужб і військових за викрадення і вбивства в середині 1970-х років під час правління Августо Піночета.