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    Померла вдова чилійського диктатора Піночета

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    Лусія Іріарт була першою леді Чилі з 1974 по 1990 рік як дружина президента країни Аугусто Піночета - Померла вдова чилійського диктатора Піночета
    Лусія Іріарт була першою леді Чилі з 1974 по 1990 рік як дружина президента країни Аугусто Піночета
    фото: elmostrador.cl

    Вдова Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років

    Вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років. Про це повідомила онука Іріарт Каріна у Twitter.

    «У 99 років в оточенні рідних та близьких померла моя улюблена бабуся», - написала онука Іріарт Каріна.

    Лусія Іріарт була першою леді Чилі з 1974 по 1990 рік як дружина президента країни Аугусто Піночета. Будучи найближчим радником свого чоловіка, вона значно впливала на Піночета при прийнятті ним політичних рішень. Зокрема, саме вона найбільше вплинула на рішення Піночета організувати державний переворот проти президента Сальвадора Альєнде 11 вересня 1973 року, зазначає видання El Mostador.

    Аугусто Піночет помер у 2006 році на 92-му році життя, перебуваючи під домашнім арештом. Його підозрювали у вбивствах політичних опонентів та корупції, проте до суду колишній диктатор Чилі не дожив.

    До слова, суд у Чилі засудив до різних термінів тюремного ув'язнення 106 колишніх співробітників спецслужб і військових за викрадення і вбивства в середині 1970-х років під час правління Августо Піночета.

    Теги: смерть переворот дружина Чилі
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    Померла вдова чилійського диктатора Піночета