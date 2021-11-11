Помер експрезидент ПАР, який ліквідував систему апартеїду та звільнив Манделу

Фредерік Віллем де Клер помер у віці 85 років

Причиною смерті політика стала рідкісна форма раку тканин

У Кейптауні у віці 85 років помер останній білий президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Фредерік Віллем де Клерк. Про смерть експрезидента повідомило агентство Reuters з посиланням на фонд де Клерка.

Причиною смерті стала діагностована у березні мезотеліома – рідкісна форма раку тканин, яка вражає слизову оболонку легень.

Фредерік Віллем де Клерк був президентом ПАР у 1989−1994 роках. Він анулював всі закони расової дискримінації та звільнив у 1990 році з в’язниці Нельсона Манделу.

фото: fwdeklerk.org

1993 року де Клерк і Мандела спільно стали лауреатами Нобелівської премії миру. З травня 1994 по червень 1996 року Фредерік Віллем де Клерк обіймав посаду першого віцепрезидента ПАР.

У березні цього року 85-річний де Клерк оголосив про те, що у нього виявлена мезотеліома – рідкісна форма раку тканин, що найчастіше вражає слизову оболонку легень.

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