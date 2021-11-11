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    Помер експрезидент ПАР, який ліквідував систему апартеїду та звільнив Манделу

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    Фредерік Віллем де Клер помер у віці 85 років - Помер експрезидент ПАР, який ліквідував систему апартеїду та звільнив Манделу
    Фредерік Віллем де Клер помер у віці 85 років
    фото: reuters

    Причиною смерті політика стала рідкісна форма раку тканин

    У Кейптауні у віці 85 років помер останній білий президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Фредерік Віллем де Клерк. Про смерть експрезидента повідомило агентство Reuters з посиланням на фонд де Клерка.

    Причиною смерті стала діагностована у березні мезотеліома – рідкісна форма раку тканин, яка вражає слизову оболонку легень.

    Фредерік Віллем де Клерк був президентом ПАР у 1989−1994 роках. Він анулював всі закони расової дискримінації та звільнив у 1990 році з в’язниці Нельсона Манделу.

    фото: fwdeklerk.org
    фото: fwdeklerk.org

    1993 року де Клерк і Мандела спільно стали лауреатами Нобелівської премії миру. З травня 1994 по червень 1996 року Фредерік Віллем де Клерк обіймав посаду першого віцепрезидента ПАР.

    У березні цього року 85-річний де Клерк оголосив про те, що у нього виявлена мезотеліома – рідкісна форма раку тканин, що найчастіше вражає слизову оболонку легень.

    До слова, цього тижня помер видатний український мовознавець.

    Раніше від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради.

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    Теги: смерть Африка президент Південно-Африканська республіка
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    Помер експрезидент ПАР, який ліквідував систему апартеїду та звільнив Манделу