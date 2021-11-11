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    Думки вголос

    Смерть Звягільського та консенсус байдужості

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Звягільський був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль - Смерть Звягільського та консенсус байдужості
    Звягільський був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль

    У 1990-х та 2000-х роках поділ політиків щодо теми мови та регіональних відмінностей був дуже декларативним

    Мовою оригіналу

    О консенсусе безразличия

    Видела в эти дни несколько постов в ленте по поводу личностей Крючкова и Звягильского. С такими очень разными оценками.

    И я вот вспомнила такую историю. Как после Майдана 2004, будучи уставшей (я тогда работала заместителем главного редактора одного издания), зимой 2005-го, уже после назначения правительства, поехала отдыхать, и встретила в отеле Ефима Звягильского. В компании с одним известным украинским националистом, уже тоже покойным – они отдыхали семьями.

    Это я все к чему? Тут дело не в конкретных фамилиях, а в том, что в 1990-х и 2000-х годах деление политиков по теме языка и региональных различий было очень декларативным. Оно, скорее, носило характер наличия конкретных бизнес-интересов (если речь шла, прежде всего, о России). А так, тот же Звягильский прекрасно говорил на украинском. Ко мне он обращался на украинском.

    Куда большая проблема, на мой взгляд, заключалась в консенсусе безразличия украинских политических и бизнесэлит, которые десятилетиями использовали собственную страну как транзитную территорию и как источник ресурсов. Ну а темы языка и геополитического выбора традиционно задействовались на выборах как сравнительно легкая форма избирательной кампании, что позволяло избегать ответов на вопросы, касающиеся развития институтов и осуществления системных трансформаций в стране.

    И на каком-то этапе этот набор проблем – слабость институтов государства и спекулирование политиков на темах региональных различий в обществе – сделали Украину уязвимой для внешней агрессии России.

    Поэтому я и обращаю такое внимание на тот тип коммуникации, который политики сейчас используют между собой и в разговора с обществом. Очень мало просветительства и обсуждения тем по существу. Зато много политической конъюнктуры. А должно быть наоборот.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Партія регіонів смерть націоналісти
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    Смерть Звягільського та консенсус байдужості