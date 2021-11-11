Перша жертва у таборі мігрантів. Польща заявила про смерть підлітка

Підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли

У Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. Йдеться про 14-річного підлітка, який помер від застуди. Про це повідомляє польське видання oko.press.

Зазначається, що інцидент стався у таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.

«За словами двох мігрантів з Іраку, у середу в таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди», – пише видання.

Вказано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.

Разом з тим білоруська сторона спростовує цю інформацію.

«Держкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні», – інформують білоруські ЗМІ.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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