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    У Львові від Covid-19 померли вагітна та 29-річний чоловік

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    У&nbsp;29-річного чоловіка були&nbsp;чорні нежиттєздатні легені - У Львові від Covid-19 померли вагітна та 29-річний чоловік
    У 29-річного чоловіка були чорні нежиттєздатні легені
    фото: Nataliya Matolinets / Faсebook

    Молоді люди були невакциновані та перебували у важкому стані в реанімації

    У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова за добу від коронавірусу померли двоє молодих людей без супутніх патологій – вагітна 23-х років з ненародженою дитиною і 29-річний чоловік. Як розповіла у Facebook завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець, обоє були невакциновані й перебували у важкому стані в реанімації.

    Медик наголосила: за 50 років роботи реанімації лікарі бачили різне і, здавалося, їх було важко чимось вразити, проте пандемія Covid-19 показала протилежне.

    «Те, що відбувається зараз, – нестерпно! Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… Чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом із батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Щирі співчуття рідним!» – написала Матолінець.

    Вона додала, що для померлої молодої жінки це була перша вагітність. За життя обох пацієнтів лікарі боролися майже місяць, проте безуспішно. Ситуацію вона назвала дуже і дуже страшною, «особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить у Covid-19, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків, не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч-на-віч з критичним пацієнтом».

    Лікарка також навела цифри із коронавірусного блоку реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова: за добу надійшло до лікарні 14 людей, померли троє, під ШВЛ – 47. Серед усіх – жодного вакцинованого.

    Раніше львівські медики розповіли, як почуваються діти після вакцинації.

    Також вчені пояснили, чому вагітним необхідно зробити щеплення від Covid-19.

    Нагадаємо, 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

    Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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    Теги: Львів лікар смерть лікарня коронавірус
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    У Львові від Covid-19 померли вагітна та 29-річний чоловік