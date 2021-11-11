У Львові від Covid-19 померли вагітна та 29-річний чоловік

Молоді люди були невакциновані та перебували у важкому стані в реанімації

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова за добу від коронавірусу померли двоє молодих людей без супутніх патологій – вагітна 23-х років з ненародженою дитиною і 29-річний чоловік. Як розповіла у Facebook завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець, обоє були невакциновані й перебували у важкому стані в реанімації.

Медик наголосила: за 50 років роботи реанімації лікарі бачили різне і, здавалося, їх було важко чимось вразити, проте пандемія Covid-19 показала протилежне.

«Те, що відбувається зараз, – нестерпно! Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… Чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом із батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Щирі співчуття рідним!» – написала Матолінець.

Вона додала, що для померлої молодої жінки це була перша вагітність. За життя обох пацієнтів лікарі боролися майже місяць, проте безуспішно. Ситуацію вона назвала дуже і дуже страшною, «особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить у Covid-19, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків, не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч-на-віч з критичним пацієнтом».

Лікарка також навела цифри із коронавірусного блоку реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова: за добу надійшло до лікарні 14 людей, померли троє, під ШВЛ – 47. Серед усіх – жодного вакцинованого.

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