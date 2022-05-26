Помер Рей Ліотта – герой мему про чоловіка, який зловтішається (фото)

Рей Ліотта за час своєї акторської діяльності знявся у багатьох відомих стрічках

Зірка фільму «Славні хлопці» помер уві сні в Домініканській республіці

Відомий американський актор, зірка фільмів «Славні хлопці» та «Серцеїдки» Рей Ліотта помер. Артиста, який свого часу став улюбленцем публіки, не стало на 68 році життя. Про смерть Ліотти повідомило видання Deadline.

Як зазначається, зірка фільму «Славні хлопці» помер уві сні в Домініканській республіці. Там він перебував на зйомках стрічки «Небезпечні води».

Причина смерті актора наразі невідома.

Рей Ліотта за час своєї акторської діяльності знявся у багатьох відомих стрічках. А світову популярність йому принесли ролі у таких картинах, як «Славні хлопці», «Револьвер», «Кокаїн», «Ганнібал», «Ідентифікація», «Козирні тузи» та «Реальні кабани».

Актор – лауреат таких престижних премій, як «Еммі», PRISM Awards та Спілка кінокритиків Бостона.

Утім, широкій публіці він був відомий не лише за своїми роботами в кіно, а й як герой численних мемів. Вірусним став кадр його сміху у фільмі «Славні хлопці».

Той самий відомий мем. Фото з відкритих джерел

У Ліотта залишилася донька Карсен, яка народилася у шлюбі з акторкою Мішель Ґрейс.

На момент смерті Рей Ліотта був заручений із Джейсі Ніттоло.

Раніше повідомлялося, що американський актор Том Круз отримав почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю.

Нагадаємо, 17 травня у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.