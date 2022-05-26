У результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля

Наслідки обстрілу Харкова 26 травня, є руйнування та жертви

Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду

У результаті обстрілу Харкова 26 травня загинули 8 людей. Серед жертв – п'ятимісячна дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували гаубиці.

«Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду», – розповів Клименко.

Ще 17 мешканців Харкова, за даними поліції, отримали поранення в результаті обстрілів.

Раніше повідомлялося, що у результаті обстрілу Харкова постраждала 9-річна дитина.

Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, російські загарбники обстріляли Харків.