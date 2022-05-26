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    Події в Україні

    У результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля

    Наслідки обстрілу Харкова 26 травня, є руйнування та жертви - У результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля
    Наслідки обстрілу Харкова 26 травня, є руйнування та жертви
    фото: скріншот із відео «Суспілне. Харків»

    Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду

    У результаті обстрілу Харкова 26 травня загинули 8 людей. Серед жертв – п'ятимісячна дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

    Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували гаубиці.

    «Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду», – розповів Клименко.

    Ще 17 мешканців Харкова, за даними поліції, отримали поранення в результаті обстрілів.

    Раніше повідомлялося, що у результаті обстрілу Харкова постраждала 9-річна дитина.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, російські загарбники обстріляли Харків.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна Facebook село чоловік дружина немовля окупація Ігор Клименко #stoprussia
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    У результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля