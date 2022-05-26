Кремль хоче переговорів із Зеленським. Лавров зробив нову заяву

Глава МЗС Росії каже, що це Захід не дає Зеленському укласти мир

Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» президента України Володимира Зеленського щодо переговорів із Росією. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю RT Arabic.

«Якщо ви про те, хто хоче і хто готовий до переговорів, то ось Зеленський днями давав – він щодня чогось дає – інтерв'ю і заявив, що він готовий до переговорів, але переговори можуть бути виключно між ним та (президентом Росії Володимиром) Путіним. Нібито ні на якому іншому рівні немає сенсу цим займатися. Переговори, на його думку, мають відбутися без будь-яких посередників і тільки після того, як Україна відновить під своїм контролем території станом на 23 лютого. Це несерйозно, не треба нікому пояснювати та доводити. Заходу вигідно таку непоступливість підтримувати», – сказав Лавров.

Лавров зазначив, що вже начебто майже місяць черговий варіант договору, складений Москвою, перебуває «в української сторони без будь-якого руху».

Лавров цинічно заявив: РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Нагадаємо, Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.