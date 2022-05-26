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    Події в Україні

    Сили спецоперацій показали, як кара настигає рашистів, де би вони не ховалися (відео)

    Українські воїни показали, як палає техніка окупантів&nbsp; - Сили спецоперацій показали, як кара настигає рашистів, де би вони не ховалися (відео)
    Українські воїни показали, як палає техніка окупантів 
    фото: скріншот із відео

    Противник облаштував позицію прямо у подвір'ї захопленого приватного будинку

    Воїни Сил спеціальних операцій України знищили російських окупантів, які намагалися вести вогонь зі 120-мм міномету під Сєвєродонецьком.

    «Відео про те, що кара дістане російських убивць, як би вони не ховалися», – підписали оприлюднений ролик військові.

    Як інформують ССО, противник облаштував позицію прямо у подвір'ї захопленого приватного будинку. Утім, це його не врятувало: за підтвердженими даними, внаслідок удару українських воїнів у ворога є вбиті. «Після «прильотів» з нашого боку «200-х» противника від вибуху накрило сміттям, що цілком відповідає сенсу їхнього життя і смерті», – повідомляють військові Сил спеціальних операцій.

    Нагадаємо, на Донбасі Збройні Сили України успішно знищили техніку рашистів. Військові показали відео, як українська «Стугна» точно влучає в ціль.

    Раніше ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан». До слова, 20 травня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація час #stoprussia
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    Сили спецоперацій показали, як кара настигає рашистів, де би вони не ховалися (відео)