Американський актор Том Круз отримав почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю. Про це повідомлється у Twitter кінофестивалю.

«Сюрприз! Том Круз отримує почесну «Золоту пальмову гілку» напередодні показу «Топ Ган: Меверік», – йдеться у повідомленні.

Президент фестивалю П'єр Лескур оголосив про нагороду незадовго до початку показу, до цього було вручено близько 15 почесних пальмових гілок. У різні роки її за визначні заслуги в кінематографі були удостоєні Джоді Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччі, Ален Делон.

Surprise ! Tom Cruise reçoit une Palme d'or d'honneur juste avant la projection de #TopGunMaverick !

