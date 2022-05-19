Круз вже третій американський актор, удостоєний цієї відзнаки останнім часом

Американський актор Том Круз отримав почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю. Про це повідомлється у Twitter кінофестивалю.

«Сюрприз! Том Круз отримує почесну «Золоту пальмову гілку» напередодні показу «Топ Ган: Меверік», – йдеться у повідомленні.

Президент фестивалю П'єр Лескур оголосив про нагороду незадовго до початку показу, до цього було вручено близько 15 почесних пальмових гілок. У різні роки її за визначні заслуги в кінематографі були удостоєні Джоді Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччі, Ален Делон.

Surprise ! Tom Cruise reçoit une Palme d'or d'honneur juste avant la projection de #TopGunMaverick !

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Surprise ! @TomCruise receives a Palme d'or d'honneur ahead of the screening of Top Gun: Maverick pic.twitter.com/4MyJfwPMrf — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 18, 2022

Коли Круз взяв головний приз Канн і глядачі влаштували актору овації. Круз не був на фестивалі вже три десятиліття.

«Топ Ган: Меверік» режисера Джозефа Косінскі і продюсера Джеррі Брукхаймера – продовження великого кінохіта «Топ Ган», який колись запустив кар'єру молодого Тома Круза. Фільм був відкладений на два роки через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, 17 травня у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.