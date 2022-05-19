Том Круз отримав почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю
Круз вже третій американський актор, удостоєний цієї відзнаки останнім часом
Американський актор Том Круз отримав почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю. Про це повідомлється у Twitter кінофестивалю.
«Сюрприз! Том Круз отримує почесну «Золоту пальмову гілку» напередодні показу «Топ Ган: Меверік», – йдеться у повідомленні.
Президент фестивалю П'єр Лескур оголосив про нагороду незадовго до початку показу, до цього було вручено близько 15 почесних пальмових гілок. У різні роки її за визначні заслуги в кінематографі були удостоєні Джоді Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччі, Ален Делон.
Surprise ! Tom Cruise reçoit une Palme d'or d'honneur juste avant la projection de #TopGunMaverick !— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 18, 2022
-
Surprise ! @TomCruise receives a Palme d'or d'honneur ahead of the screening of Top Gun: Maverick pic.twitter.com/4MyJfwPMrf
Коли Круз взяв головний приз Канн і глядачі влаштували актору овації. Круз не був на фестивалі вже три десятиліття.
«Топ Ган: Меверік» режисера Джозефа Косінскі і продюсера Джеррі Брукхаймера – продовження великого кінохіта «Топ Ган», який колись запустив кар'єру молодого Тома Круза. Фільм був відкладений на два роки через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, 17 травня у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.