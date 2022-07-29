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Померла акторка з культового фільму «Матриця»

Дар‘я Липська
Вчора, 19:05 glavcom.ua
Померла акторка з культового фільму «Матриця»
Мері Еліс зіграла роль Піфії у фільмах Вачовскі
фото з відкритих джерел

Славнозвісна акторка пішла з життя на 86 році 

Американська актриса Мері Еліс, найбільш відома за роллю Піфії у фільмі «Матриця: Революція», померла у віці 85 років. Власниця нагород Тоні та Еммі померла у своїй квартирі на Манхеттені 27 липня, повідомляє Deadline.

Її смерть підтвердив Департамент поліції Нью-Йорка. Жодних додаткових подробиць поки що не повідомляється.

«Ти була однією з найбільших акторок усіх часів! Дякую за роботу, натхнення та дякую за Роуз. Щасливого шляху, Королево», – написала в Twitter актриса Віола Девіс.

Мері Еліс дебютувала в кіно в 1974 році, зігравши у фільмі «Навчання» Сонні Карсона. 1987-го стала лауреатом театральної премії Тоні за найкращу жіночу роль у виставі «Fences», а 1993-го отримала нагороду Еммі за роль у серіалі «I'll Fly Away».

2000 року за видатні досягнення у кінематографі та на театральній сцені актрису включили до Зали слави американського театру.

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Теги: актриса Матриця смерть фільм

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