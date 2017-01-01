У Перу помилували екс-президента, який був засуджений до 25-річного ув'язнення

У 2005 році Фухіморі був заарештований у Чилі і в 2007 році екстрадуваний в Перу

Президент Перу Педро Кучинський підписав помилування для екс-лідера країни Альберто Фухіморі, який був засуджений до 25-річного ув'язнення за зловживання владою та порушення прав людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Перу. Альберто Фухіморі був президентом Перу з 1990 по 2000 рік. У період правління він значно розширив



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EPA/Paolo Aguilar Колишній президент Перу Альберто Фухіморі

У 2005 році Фухіморі був заарештований у Чилі і в 2007 році екстрадуваний в Перу

Президент Перу Педро Кучинський підписав помилування для екс-лідера країни Альберто Фухіморі, який був засуджений до 25-річного ув'язнення за зловживання владою та порушення прав людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Перу.

Альберто Фухіморі був президентом Перу з 1990 по 2000 рік. У період правління він значно розширив власні повноваження, домігшись розпуску конгресу і ухвалення нової конституції.

Фухіморі вів збройну боротьбу з діючими в країні маоісьткими і марксистсько-ленінськими групами. У рамках боротьби урядові сили використовували концентраційні табори і насильство щодо місцевого населення, яке підтримувало повстанців. У 2000 році після появи доказів корупції серед членів його партії Фухіморі покинув країну і був усунутий від влади рішенням парламенту.

У 2005 році Фухіморі був заарештований у Чилі і в 2007 році екстрадуваний в Перу. Проти нього було розпочато декілька судових процесів за звинуваченнями в організації вбивств політичних супротивників і хабарах. Фухіморі був засуджений до кількох тюремних термінів.

У повідомленні прес-служби президентської адміністрації вказується, що 78-річний Фухіморі був помилуваний з міркувань гуманності за рекомендацією медиків.

«Пан Фухіморі страждає прогресуючою невиліковною хворобою і умови утримання у в'язниці загрожують його життю і здоров'ю», — зазначається в заяві.