Помпео та Меркель обговорили підтримку України



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Майк Помпео та Ангела Меркель

Помпео зустрівся у Берліні з канцлером Ангелою Меркель та главою МЗС ФРН Гайко Маасом

Під час зустрічі державного секретаря США Майка Помпео та канцлера Німеччини Ангели Меркель питання підтримки України було серед пріоритетних.

Про це із посиланням на зовнішньополітичне відомство США повідомляє «Укрінформ».

«Державний секретар Майкл Помпео провів учора зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії», - йдеться у заяві за підсумками зустрічі.

Сторони також обговорили посилення загроз з боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій.

Крім того, йшлося про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу.

Нагадаємо, на зустрічі в Берліні держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили питання міжнародної політики щодо України.

Як відомо, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у четвер в Києві зустрівся з президентом України Володимир Зеленським. Після зустрічі німецький чиновник зазначив, що сторони думають над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.