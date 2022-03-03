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    Понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список

    Йдеться про відомі авто та спортивні бренди, кінофестивалі та соцмережі - Понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список
    Йдеться про відомі авто та спортивні бренди, кінофестивалі та соцмережі
    фото з відкритих джерел

    Бізнес припинив співпрацю через вторгнення в Україну

    Понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО України.

    «Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, заблокували Росію: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

    Водночас, скасували участь Росії: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

    Також зазначається, що BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount припиняють мовлення або недоступні в РФ, а міжнародні платіжні системи Mastercard та PayPal запровадили обмеження.

    Нагадаємо, для Росії зріс ризик дефолту.

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    Теги: Google РНБО протест Facebook Apple Amazon MasterCard Instagram Mercedes Samsung Lenovo Renault Sony BMW Audi Porsche Netflix Ford
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    Понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список