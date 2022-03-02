Німці конфіскували мегаяхту підсанкційного російського мільярдера Алішера Усманова

Найбільша в світі моторна яхта за валовим тоннажем комплектується екіпажем із 96 осіб

Російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі. Про це пише Forbes.

Із кінця жовтня корабель перебуває на верфях німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі для переобладнання. Джерела, які спілкувалися з Forbes, повідомили, що уряд Німеччини заморозив актив і, ймовірно, в результаті співробітники Blohm+Voss, які працювали на яхті, не з’явилися на роботу в середу. Представники Blohm+Voss і Усманов не відразу відповіли на запит про коментар.

Усманов придбав Dilbar у 2016 році за $600 млн у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв його на замовлення для нього протягом 52 місяців. Фірма називає її «одною з найскладніших яхт, коли-небудь побудованих, як щодо розмірів, так і щодо технології». Вагою 15 тис. 917 тонн, це найбільша в світі моторна яхта за валовим тоннажем, і, як правило, укомплектована екіпажем із 96 осіб.

Dilbar може похвалитися найбільшим басейном, коли-небудь встановленим на яхті, а також двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом. Її плюшеві інтер’єри мають понад тисячу диванних подушок і можуть вмістити до 24 осіб у 12 люксах.

Яхта є частиною багатомільярдних статків Усманова, які охоплюють пакети акцій у залізорудному та сталеливарному гіганті «Металлоінвест» і фірмі побутової електроніки Xiaomi, а також менші пакети в телекомунікаційних, гірничодобувних та медіабізнесах. Один із перших інвесторів у Facebook разом із колегою-мільярдером Юрієм Мілнером, Усманов також володіє великими активами у сфері нерухомості на Заході, починаючи від двох маєтків у Великобританії – Beechwood House в Лондоні та Sutton Place в Сурреї, сукупна вартість яких становить $280 млн.

Також у його власності елітні будинки у Мюнхені, Німеччина; Лозанні, Швейцарія; Монако; і на Сардинії.

Незважаючи на те, що в понеділок потрапив під санкції ЄС, Усманов поки не коментує їх або війну в Україні.

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