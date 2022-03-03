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    Економіка та фінанси

    Для Росії зріс ризик дефолту

    Цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад $700 млн - Для Росії зріс ризик дефолту
    Цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад $700 млн
    фото: Reuters/Brendan McDermid

    Санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту за державними облігаціями РФ у твердій валюті

    Санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту країни за доларовими та іншими державними борговими зобов'язаннями на міжнародному ринку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків JPMorgan.

    Як повідомляють аналітики, в цьому місяці Росія повинна погасити державні облігації на суму понад $700 млн. Хоча теоретично у неї достатньо резервів для покриття боргу, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її платоспроможність.

    «Санкції Сполучених Штатів щодо російських державних організацій, контрзаходи всередині Росії щодо обмеження зарубіжних платежів і збої в платіжних ланцюжках створюють для Росії серйозні перешкоди для здійснення платежів за облігаціями за кордоном», – кажуть аналітики JPMorgan.

    «Санкції... значно збільшили ймовірність дефолту за державними облігаціями Росії у твердій валюті», – відзначають в JPMorgan.

    Нагадаємо, глава російського Центробанку визнала: західні санкції вразили економіку РФ.

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    Теги: Росія санкції дефолт
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    Для Росії зріс ризик дефолту