Білий дім оголосив про нові санкції проти Росії та Білорусі: йдеться про оборонний сектор

Щодо Мінська будуть застосовані заходи експортного контролю

США вводять блокуючі санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Сьогодні США в координації з союзниками і партнерами вводять додаткові економічні санкції проти Росії і Білорусі у відповідь на вторгнення президента Путіна в Україну», – йдеться в заяві Білого дому.

Як зазначається у релізі, нові санкції покликані притягнути Білорусь до відповідальності за те, що вона дозволила Путіну вторгнутися до України. Щодо Мінська будуть застосовані заходи експортного контролю, які набрали чинності для Росії 24 лютого. Обмеження допоможуть запобігти надходженню товарів, включаючи технології та програмне забезпечення, в оборонному, аерокосмічному та морському секторах до обходу через Білорусь і знизить здатність обох країн підтримувати військову агресію.

Санкції проти Росії вдарять по її оборонному сектору. Загалом обмеження торкнуться 22 структур, пов'язаних з оборонною сферою, у тому числі компанії, що випускають бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби та безпілотники для російської армії.

«Ми (США – ред.) будемо продовжувати створювати витрати разом із союзниками та партнерами доти, поки Путін продовжує ескалацію», – наголошується в документі.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден оголосив санкції проти РФ. Йдеться про закрите небо, війну олігархам та рублю.

Раніше стало відомо, що Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

Крім того, російські банки відключено від системи Mastercard.

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