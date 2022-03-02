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    Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних

    Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних - Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних
    Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних

    Гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації

    Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних організацій з проханням організувати гуманітарні коридори для жінок, дітей, людей похилого віку тощо.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України уточнює, що гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації.

    Чому немає гуманітарних коридорів:

    • Лише Червоний Хрест, маючи нейтральний статус, може організувати гуманітарний коридор для цивільних
    • РФ не надає гуманітарних коридорів, порушує міжнародні норми
    • Саме Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних
    • Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно
    • Якщо Червоний Хрест визнає, що не може забезпечити коридор, Україна просить надати допомогу автотранспортом

    Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

    Як повідомляв «Главком», у Міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.

    Теги: Росія РНБО війна червоний хрест Ірина Верещук #stoprussia
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    Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних