Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних
Гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації
Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних організацій з проханням організувати гуманітарні коридори для жінок, дітей, людей похилого віку тощо.
Центр протидії дезінформації при РНБО України уточнює, що гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації.
Чому немає гуманітарних коридорів:
- Лише Червоний Хрест, маючи нейтральний статус, може організувати гуманітарний коридор для цивільних
- РФ не надає гуманітарних коридорів, порушує міжнародні норми
- Саме Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних
- Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно
- Якщо Червоний Хрест визнає, що не може забезпечити коридор, Україна просить надати допомогу автотранспортом
Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.
Як повідомляв «Главком», у Міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.