Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних

Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних

Гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних організацій з проханням організувати гуманітарні коридори для жінок, дітей, людей похилого віку тощо.

Центр протидії дезінформації при РНБО України уточнює, що гуманітарні коридори організовують лише міжнародні організації.

Чому немає гуманітарних коридорів:

Лише Червоний Хрест, маючи нейтральний статус, може організувати гуманітарний коридор для цивільних

РФ не надає гуманітарних коридорів, порушує міжнародні норми

Саме Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних

Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно

Якщо Червоний Хрест визнає, що не може забезпечити коридор, Україна просить надати допомогу автотранспортом

Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Як повідомляв «Главком», у Міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.