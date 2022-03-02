Україна закликала 11 найбільших світових організацій у сфері інфраструктури бойкотувати Росію

до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії

Російські окупанти вже стикнулися з введеними проти них санкціями, проте робота з ізолювання РФ від цивілізованого світу триває. Як повідомило Міністерство інфраструктури України, ним направлені офіційні листи до 11 найбільших інфраструктурних організацій світу.

«Йдеться про звернення до міжнародної спільноти щодо того, аби вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій», – роз’яснили у відомстві.

Звернення вже отримали найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

Міжнародний союз залізниць (UIC)

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Міністерство транспорту Великобританії

Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

Дунайська комісія

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

Федеральне авіаційне управління США

Міжнародний транспортний форум (ITF)

Мінінфраструктури нагадує: світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема, це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші. Великобританія та Канада закрила свої порти для суден росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

«Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ. Ці кроки вже стають потужним ударом по економіці окупанта», – акцентують у відомстві.