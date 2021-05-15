Понад 80%. Італія зафіксувала зниження захворювань на Covid-19 після вакцинації

Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю щеплені

На 35 день після прийому першої дози спостерігається зменшення кількості інфекцій на 80%, госпіталізацій на 90% та смертності на 95%

В Італії кількість заражень Covid-19 у дорослих різного віку впала на 80% через п'ять тижнів після першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Також суттєво знизилася смертність та рівень госпіталізацій.

Про це свідчить проведене в Італії дослідження Вищого інституту охорони здоров'я, опубліковане 15 травня, пише Reuters.

Вчені розпочали вивчення даних із дня, коли розпочалась кампанія вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, і збирали їх до 3 травня 2021 року.

Аналіз даних показав, що ризик зараження коронавірусом, госпіталізації та смерті поступово зменшувався протягом перших двох тижнів після першої дози вакцини.

«На 35 день після прийому першої дози спостерігається зменшення кількості інфекцій на 80%, госпіталізацій на 90% та смертності на 95%», – заявили дослідники.

Такі дані зафіксували як у чоловіків, так і у жінок, та серед різних вікових груп.

«Ці дані підтверджують ефективність кампанії з вакцинації та необхідність швидкого досягнення широкого охоплення населення для припинення надзвичайної ситуації», – йдеться у заяві президента Вищого інституту охорони здоров'я Сільвіо Брусаферро.

Серед майже 14 мільйонів людей, які брали участь в італійському дослідженні, 95% тих, хто приймав Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, тоді як ніхто з тих, хто отримував AstraZeneca, не отримав другої дози.

Італія виконує рекомендації виробників, даючи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna через чотиритижневий період і другу дозу AstraZeneca після 12 тижневого інтервалу.

Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю щеплені, тоді як близько 10 мільйонів людей отримали перший укол.

Як вже повідомлялося, наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

За інформацією МОЗ, 24 травня їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

Нагадаємо, що на сьогодні у Києві другу дозу вакцини отримали 2300 київських поліцейських.