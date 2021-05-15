Ляшко розповів, як вакцинуватимуть освітян

Щеплення зможуть отримати працівники як державних і комунальних, так і приватних навчальних закладів

Керівництво закладів освіти має скласти списки охочих отримати щеплення підлеглих. Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент «Укрінформу».

«Працівник закладу освіти незалежно від посади приходить до керівника свого закладу і каже, що хоче вакцинуватися. Керівник закладу або сам збирає список тих, хто хоче вакцинуватись, або призначає уповноважену людину», – сказав Ляшко.

За його словами, складений список охочих вакцинуватися залежно від рівня закладу передається у відділ освіти при облдержадміністрації або у відділ освіти при органах місцевого самоврядування, які, своєю чергою, надають списки координаторам областей.

Для вакцинації працівників закладів освіти будуть виїжджати мобільні бригади, заклади про це попереджатимуть завчасно. Організацію безпосередньо вакцинації при приїзді бригади забезпечує керівник освітнього закладу, зазначив Ляшко.

Він додав, що за потреби списки бажаючих вакцинуватися можуть уточнюватися. Зокрема, якщо мобільна бригада ще не приїжджала до закладу, зміни у списку можна узгодити з координатором вакцинації. Якщо ж візит бригади вже відбувся, а ще понад 50 працівників закладу висловили бажання щепитися, то формується новий список і планується новий виїзд.

У разі, якщо додатково бажання вакцинуватися висловила невелика кількість працівників, то координатор має вирішити питання, де вони будуть щепитися, додав заступник міністра.

Ляшко також наголосив, що записатися на вакцинацію проти коронавірусу можуть працівники як державних і комунальних, так і приватних закладів освіти.

Як вже повідомлялося, наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

За словами Ляшка, 24 травня їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

Нагадаємо, що на сьогодні у Києві другу дозу вакцини отримали 2300 київських поліцейських.