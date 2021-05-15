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    Столичні поліцейські почали щеплюватись другою дозою вакцини

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    Начальник поліції Києва Андрій Крищенко також пройшов вакцинацію - Столичні поліцейські почали щеплюватись другою дозою вакцини
    Начальник поліції Києва Андрій Крищенко також пройшов вакцинацію
    Фото: npu.gov.ua

    Усього другу дозу CoronaVac отримало 2300 правоохоронців

    Другу дозу протикоронавірусної вакцини вже отримали 2300 київських поліцейських. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.

    За словами поліцейського, щеплення роблять вакциною китайського виробництва CoronaVac.

    «Поліцейські цілодобово перебувають у контакті з людьми і чудово розуміють, що вони – у зоні підвищеного ризику. Тому, як тільки ми отримали вакцину, відразу розпочали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшли ревакцинацію», – наголосив Крищенко.

    Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що перші 200 правоохоронців вакцинувалися від коронавіруса китайським препаратом CoronaVac. Щеплення отримали співробітники столичних аеропортів «Бориспіль» та «Київ». Інтервал між введенням CoronaVac становить 28 днів. Тобто сьогодні спливає рівно цей термін.

    Як повідомлялося раніше, протягом пʼятниці, 14 травня в Україні проти Covid-19 було щеплено 23638 осіб. З них 18335 людей було вакциновано першою дозою, другу дозу отримали 5 303 осіб.

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    Теги: Національна поліція України Київ Аеропорт Бориспіль Андрій Крищенко щеплення
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