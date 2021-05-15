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    Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer

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    За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою&nbsp; - Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer
    За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою 
    Фото: пресслужби Чернівецької ОДА

    Поставку 473 850 доз вакцини очікують у рамках глобальної ініціативи COVAX

    Поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються наступного тижня. Наприкінці травня препарат розвезуть в регіони, де вакцинуватимуть освітян. Про це заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє «РБК-Україна».

    Він повідомив, що поставку 473 850 доз Pfizer очікуються в рамках глобальної ініціативи COVAX.

    «Вони будуть проходити наступного тижня, починаючи з вівторрка, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів. Розчинник до цієї партії прийде в останній поставці. З понеділка, 24 травня, їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними», – сказав головний санлікар.

    За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою – працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

    Ще 95 тисяч доз із цих поставок підуть для імунізації людей з І і ІІ етапів вакцинації.

    Раніше повідомлялося, що за добу, 14 травня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 23638 осіб. Із них 18335 людей було вакциновано першою дозою, другу дозу отримали 5 303 осіб.

    За 14 травня було зроблено на 2051 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 271 мобільних бригад з імунізації та 910 пунктів щеплень.

    Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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    Теги: лікар партії щеплення Віктор Ляшко
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