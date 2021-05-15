Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer

За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою

Поставку 473 850 доз вакцини очікують у рамках глобальної ініціативи COVAX

Поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються наступного тижня. Наприкінці травня препарат розвезуть в регіони, де вакцинуватимуть освітян. Про це заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє «РБК-Україна».

Він повідомив, що поставку 473 850 доз Pfizer очікуються в рамках глобальної ініціативи COVAX.

«Вони будуть проходити наступного тижня, починаючи з вівторрка, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів. Розчинник до цієї партії прийде в останній поставці. З понеділка, 24 травня, їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними», – сказав головний санлікар.

За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою – працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

Ще 95 тисяч доз із цих поставок підуть для імунізації людей з І і ІІ етапів вакцинації.

Раніше повідомлялося, що за добу, 14 травня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 23638 осіб. Із них 18335 людей було вакциновано першою дозою, другу дозу отримали 5 303 осіб.

За 14 травня було зроблено на 2051 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 271 мобільних бригад з імунізації та 910 пунктів щеплень.

Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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