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    Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва

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    Пікетувальники викрикували гасла проти вакцинації, носіння масок і про &laquo;фейкову&raquo; пандемію - Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва

    Пікетувальники викрикували гасла проти вакцинації, носіння масок і про «фейкову» пандемію

    Фото: Klymenko Time

    Противників вакцинації супроводжували поліцейські, які перекривали рух автомобілів для проходження колони

    У центрі Києва в суботу, 15 травня, пройшла хода проти вакцинації від коронавірусу. Судячи з опублікованих кадрів, у ній брали участь близько сотні людей.

    Противників вакцинації супроводжували поліцейські, які перекривали рух автомобілів для проходження колони.

    Пікетувальники викрикували гасла проти вакцинації, носіння масок і про «фейкову» пандемію.

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    Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва
    Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва
    Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва

    Як вже повідомлялося, наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

    За словами Ляшка, 24 травня їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

    Нагадаємо, що на сьогодні у Києві другу дозу вакцини отримали 2300 київських поліцейських.

    Теги: Київ акція Україна щеплення вакцинація коронавірус
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