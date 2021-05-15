Антивакцинатори провели ходу у центрі Києва

Пікетувальники викрикували гасла проти вакцинації, носіння масок і про «фейкову» пандемію

Противників вакцинації супроводжували поліцейські, які перекривали рух автомобілів для проходження колони

У центрі Києва в суботу, 15 травня, пройшла хода проти вакцинації від коронавірусу. Судячи з опублікованих кадрів, у ній брали участь близько сотні людей.

Противників вакцинації супроводжували поліцейські, які перекривали рух автомобілів для проходження колони.

Пікетувальники викрикували гасла проти вакцинації, носіння масок і про «фейкову» пандемію.

Як вже повідомлялося, наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

За словами Ляшка, 24 травня їх почнуть розвозити в регіони і вацинувати ними працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогів до початку навчального року.

Нагадаємо, що на сьогодні у Києві другу дозу вакцини отримали 2300 київських поліцейських.