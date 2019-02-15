Порошенко обговорив зі Столтенбергом співпрацю Україна-НАТО



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Президент поінформував, що країна робить останнім часом для підвищення своєї національної безпеки та на шляху наближення до трансатлантичних структур

Президент офіційно поінформував Альянс про закріплення в Конституції курсу на євроатлантичну інтеграцію

Президент України Петро Порошенко провів у п’ятницю в Мюнхені зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це вже стало доброю традицією, що ми зустрічаємося з вами на полях конференції», - сказав голова держави.

Президент офіційно поінформував Альянс про закріплення в Конституції курсу на євроатлантичну інтеграцію. Він розповів про ці кроки, що країна робить останнім часом для підвищення своєї національної безпеки та на шляху наближення до трансатлантичних структур.

Того ж дня Порошенко зустрівся з переговорником ЄС по Brexit Мішелем Барьн’є, членом Комітету із закордонних зв’язків Сенату США Джеймсом Рішем, президентом Єгипту аль Сісі.

На суботу заплановано ще низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з канцлером ФРН Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером тощо, участь у панельній дискусії East-West Relations.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований Президентом.