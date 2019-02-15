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    Порошенко завтра в Мюнхені зустрінеться з Пенсом і Волкером

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    Петро Порошенко і Майкл Пенс проведуть переговори 16 лютого&nbsp; - Порошенко завтра в Мюнхені зустрінеться з Пенсом і Волкером
    Петро Порошенко і Майкл Пенс проведуть переговори 16 лютого 

    Крім того, в Мюнхені запланована зустріч президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

    У рамках конференції з безпеки український президент проведе низку зустрічей, в тому числі з генсеком НАТО.

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    Президент Петро Порошенко в рамках Мюнхенської конференції з безпеки проведе три раунди переговорів з представниками американської влади, а також з генсеком НАТО.

    Повідомляється, що Білий дім дав згоду на повноцінні півгодинні переговори Порошенка з віце-президентом США Майком Пенсом, вони відбудуться в суботу після обіду.

    Перед тим в суботу Порошенко проведе окрему зустріч із спецпредставником Держдепу щодо України Куртом Волкером. Крім цих переговорів, Волкер планує також участь в декількох зустрічах і подіях, що стосуються України, включаючи «Український ланч», організований фондом Пінчука та Ялтинською європейською стратегією.

    Порошенко також планує окремі переговори з американським сенатором Джимом Рішем, головою комітету із зовнішніх зв'язків, які представляють правлячу в США Республіканську партію.

    Примітно, що в Мюнхені перебуває також представник опозиційної Демпартії, спікер Палати представників Ненсі Пелосі. За інформацією видання, вона не планує зустрічі з Порошенком.

    Крім того, в Мюнхені запланована зустріч президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і низка інших двосторонніх переговорів.

    Як відомо, сьогодні в Мюнхені стартує 55-та щорічна конференція з безпеки, яка триватиме три дні. 

    Також повідомлялося, що у Мюнхені Порошенко оприлюднить дані про втручання Росії в українські вибори

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