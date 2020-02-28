Посол Польщі: Ми видаємо щорічно близько 12 тисяч карт поляка в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: "Главком"

«Цей документ не можна придбати за гроші», – переконує дипломат Бартош Ціхоцькі

Польща видає щорічно близько 12 тисяч карт поляка в Україні.

Такі дані в інтерв’ю «Главкому» оприлюднив надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі.

Дипломат переконує: карта поляка – це не паспорт, а елемент компенсації полякам та їхнім нащадкам кривди, завданої в період репресій, історичної несправедливості, коли вони опинялися поза межами Польщі внаслідок геополітичних домовленостей.

«Щоб отримати карту поляка, необхідно бути українським, литовським чи білоруським поляком. Треба знати мову й мати поняття про польську культуру. Цей документ полегшує працевлаштування в Польщі, дає привілеї під час навчання у вищих навчальних закладах», – сказав Бартош Ціхоцькі.

Посол наголосив, що цей документ не можна придбати за гроші. «Якщо ви знаєте такі випадки, то прошу звертатися до посольства, і ми будемо проводити слідство і розбиратися, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність», – зазначив пан Ціхоцькі.

За словами посла, минулорічна реформа польського законодавства розширила географію видачі карти поляка. Раніше карту поляка видавали лише громадянам країн колишнього СРСР, при цьому існував один юридичний нюанс – нерівне трактування одних поляків щодо інших.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 4 червня 2019 року підписав зміни в закон про «карту поляка», який розширює зону її дії на всі країни світу.