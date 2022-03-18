  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі: Дуда підписав закон (відео)

    Дуда підписав новий закон, який збільшить польську армію майже вдвічі - Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі: Дуда підписав закон (відео)
    Дуда підписав новий закон, який збільшить польську армію майже вдвічі
    фото: кадр з відео

    Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям

    Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні підписав новий закон про оборону. Він передбачає збільшення польської армії, а також оборонні витрати. Трансляція підписання закону велася на сторінці Дуди у Facebook.

    Передбачається, що чисельність збройних сил буде збільшено до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їх чисельність становить близько 150 тис. осіб.

    Оборонні витрати цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.

    Буде введено добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.

    Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі: Дуда підписав закон (відео)