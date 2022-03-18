Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі: Дуда підписав закон (відео)

Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні підписав новий закон про оборону. Він передбачає збільшення польської армії, а також оборонні витрати. Трансляція підписання закону велася на сторінці Дуди у Facebook.

Передбачається, що чисельність збройних сил буде збільшено до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їх чисельність становить близько 150 тис. осіб.

Оборонні витрати цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.

Буде введено добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.

Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.