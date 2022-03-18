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    Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів

    Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів
    фото з відкритих джерел

    У той час, коли росіяни стоять у чергах за цукром та іншими продуктами

    Президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами у брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів. На цю деталь звернула увагу низка Telegram-каналів.

    У брендовій куртці російський диктатор з'явився на концерті з нагоди річниці анексії українського Криму та на підтримку війни в Україні.

    Навіть ті факти, що РФ знаходиться на межі дефолту, а люди влаштовують битви за цукор, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду Loro Piana вартістю майже півтора мільйона рублів (близько $12 тисяч).

    Під час виступу Путіна на стадіоні «Лужники» майоріли плакати з новітньою симовлікою фашистської Росії: «Zа Россию», «Zа мир без нацизма», «Россия, Донбасс, Крым».

    Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.

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    Теги: росія окупанти війна путін гроші Україна окупація #stoprussia
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    Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів