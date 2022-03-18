Путін виступив перед росіянами у куртці за 1,5 млн рублів

У той час, коли росіяни стоять у чергах за цукром та іншими продуктами

Президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами у брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів. На цю деталь звернула увагу низка Telegram-каналів.

У брендовій куртці російський диктатор з'явився на концерті з нагоди річниці анексії українського Криму та на підтримку війни в Україні.

Навіть ті факти, що РФ знаходиться на межі дефолту, а люди влаштовують битви за цукор, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду Loro Piana вартістю майже півтора мільйона рублів (близько $12 тисяч).

Під час виступу Путіна на стадіоні «Лужники» майоріли плакати з новітньою симовлікою фашистської Росії: «Zа Россию», «Zа мир без нацизма», «Россия, Донбасс, Крым».

Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.