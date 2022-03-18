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    Путін погрожуватиме Заходу ядерними ударами через Україну – Пентагон

    Путін погрожуватиме Заходу ядерними ударами через Україну – Пентагон
    фото з відкритих джерел

    Москва сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби

    Президент Росії Володимир Путін почне погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться. Про це заявив директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр, якого цитує Bloomberg.

    Поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу «здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси», заявив Беррієр на слуханнях до комітету Палати представників у справах збройних сил у четвер.

    Звіт розвідки складався із 67 сторінок. У ньому повідомлялося, що тривала війна загрожує скороченням російського модернізованого арсеналу озброєнь, а економічні санкції, ймовірно, кинуть РФ в затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію.

    «Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, вона, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію».

    Беррієр додав, що попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, доки український уряд не буде готовий погодитися на вигідні для Москви умови.

    Така оцінка Пентагону прозвучала напередодні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни має закінчитися через 2-3 тижні.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Путін погрожуватиме Заходу ядерними ударами через Україну – Пентагон