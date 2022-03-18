Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії

Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Генеральний штаб Збройних сил продемонстрував успішну роботу української армії. Відповідне повідомлення з’явилося на фейбук-сторінці Генштабу.

«Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України.Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!» – йдеться в офіційній інформації.

Фото: Генштабу ЗСУ

Фото: Генштабу ЗСУ

Фото: Генштабу ЗСУ

Як повідомляв «Главком», вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. Загальні бойові втрати противника на 18 березня орієнтовно склали: