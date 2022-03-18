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    Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії

    Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців - Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії
    Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців
    фото: Генштабу ЗСУ

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Генеральний штаб Збройних сил продемонстрував успішну роботу української армії. Відповідне повідомлення з’явилося на фейбук-сторінці Генштабу.

    «Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України.Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!» – йдеться в офіційній інформації.

    Фото: Генштабу ЗСУ

    Фото: Генштабу ЗСУ

    Фото: Генштабу ЗСУ

    Фото: Генштабу ЗСУ

    Фото: Генштабу ЗСУ
    Фото: Генштабу ЗСУ

    Як повідомляв «Главком», вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. Загальні бойові втрати противника на 18 березня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 14 200 осіб
    • танків – 450 одиниці
    • бойових броньованих машин – 1 448 одиниць
    • артилерійських систем – 205 одиниця
    • РСЗВ – 72 одиниць
    • засоби ППО – 43 одиниць
    • літаків – 93 одиниця
    • вертольотів – 112 одиниць
    • автомобільної техніки – 879 одиниць
    • кораблі / катери – 3 одиниці
    • цистерн з ПММ – 60 одиниць
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць
    • спеціальна техніка – 11
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії