Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії
В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Генеральний штаб Збройних сил продемонстрував успішну роботу української армії. Відповідне повідомлення з’явилося на фейбук-сторінці Генштабу.
«Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України.Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!» – йдеться в офіційній інформації.
Як повідомляв «Главком», вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.
Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. Загальні бойові втрати противника на 18 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 14 200 осіб
- танків – 450 одиниці
- бойових броньованих машин – 1 448 одиниць
- артилерійських систем – 205 одиниця
- РСЗВ – 72 одиниць
- засоби ППО – 43 одиниць
- літаків – 93 одиниця
- вертольотів – 112 одиниць
- автомобільної техніки – 879 одиниць
- кораблі / катери – 3 одиниці
- цистерн з ПММ – 60 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць
- спеціальна техніка – 11