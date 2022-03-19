Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)

Кияни змушені ховатися в підземних станціях метро від бомбардувань міста рашистами

Деякі кияни цілодобово перебувають в підземці, ховаючись від обстрілів

У режимі укриття нині цілодобово працюють всі станції київського метро. Там просто триває життя. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Київ щодня зазнає атак ворога. Частина мешканців залишила столицю. Частина – лишилася в місті, яке щодня перебуває під обстрілами.

Багато киян проводять ночі в укриттях. Сигнали про повітряну тривогу лунають і вдень, тож деякі люди фактично живуть під землею.

Столичні фотографи показали, що відбувається на станції метро «Сирець», яка теж працює в режимі укриття для населення.

Нині тільки в укриттях кияни можуть почуватися в безпеці.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. В результаті ракетного обстрілу загинула одна людина, троє постраждали, зокрема дитина.

18 березня російські окупанти знову обстріляли Святошинський район Києва.

Також 18 березня вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.



