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    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)

    Кияни змушені ховатися в підземних станціях метро від бомбардувань міста рашистами - Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Кияни змушені ховатися в підземних станціях метро від бомбардувань міста рашистами
    Фото: Олексій Самсонов/КМДА

    Деякі кияни цілодобово перебувають в підземці, ховаючись від обстрілів

    У режимі укриття нині цілодобово працюють всі станції київського метро. Там просто триває життя. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Київ щодня зазнає атак ворога. Частина мешканців залишила столицю. Частина – лишилася в місті, яке щодня перебуває під обстрілами.

    Багато киян проводять ночі в укриттях. Сигнали про повітряну тривогу лунають і вдень, тож деякі люди фактично живуть під землею.

    Столичні фотографи показали, що відбувається на станції метро «Сирець», яка теж працює в режимі укриття для населення.

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    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)
    Фото: Олексій Самсонов/КМДА

    Нині тільки в укриттях кияни можуть почуватися в безпеці.

    Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. В результаті ракетного обстрілу загинула одна людина, троє постраждали, зокрема дитина.

    18 березня російські окупанти знову обстріляли Святошинський район Києва.

    Також 18 березня вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.


    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Життя в підземеллі. Сотні киян ховаються від обстрілів на станціях метро (фото)