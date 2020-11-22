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    У світі

    Через сильні повені на півдні Італії обвалився міст

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    Служба цивільного захисту в декількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги - Через сильні повені на півдні Італії обвалився міст
    Служба цивільного захисту в декількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги
    Фото Ansa

    Кілька доріг перекриті для руху транспорту

    У південних італійських провінціях Кротоне та Палермо в результаті проливних дощів виникли сильні повені.

    Про це повідомляє Ansa.

    У місті Мелісса впав автомобільний міст, в результаті обвалення ніхто не постраждав.

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    Через сильні повені на півдні Італії обвалився міст
    Через сильні повені на півдні Італії обвалився міст
    Фото Ansa

    Служба цивільного захисту в декількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги.

    Кілька доріг перекриті для руху транспорту. Навіть залізничне сполучення з аеропортом Палермо було затримано, тільки близько 9.40 поїзди почали ходити регулярно.

    На Ліпарських островах сім островів архіпелагу з учорашнього дня не мають зв’язку з материком через сильні пориви вітру.

    Нагадаємо, 10 жовтня, у п’ятницю в прибережних районах американських штатів Техас і Луїзіана відбулися значні відключення електроенергії через наближення урагани «Дельта».

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    Теги: Італія міст повінь
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