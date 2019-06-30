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    У світі

    Повінь у Сибіру: п’ятеро загиблих та понад 350 постраждалих

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    Затоплене місто Тулун&nbsp; в Іркутській області РФ - Повінь у Сибіру: п’ятеро загиблих та понад 350 постраждалих
    Затоплене місто Тулун  в Іркутській області РФ

    Рятувальники евакуювали із зони лиха в Іркутській області понад 1100 людей

    Внаслідок повені в Іркутській області Росії загинули п’ятеро людей, постраждали 353 осіб.

    Як повідомляє «Интерфакс», серед постраждалих 32 дітей, 97 осіб госпіталізовано. 

    Зазначається, що наразі не вдалося встановити долю двох людей, в тому числі однієї дитини.

    Рятувальники евакуювали із зони лиха понад 1100 людей.

    ЗМІ додає, що у чотирьох району Іркутської області з населенням понад 11 тисяч осіб відключили енергопостачання.

    Раніше стало відомо, що у Сибіру затопило місто Тулун і Тулунський район Іркутської області через підйом рівня води.

    До слова, 28 червня дорогу до аеропорту Шереметьєво в РФ затопило по пояс.              

    Нагадаємо, що негода 27 та 28 червня вирувала й в Україні. Було знеструмлено 211 населених пунктів у восьми областях.

    Як повідомлялось, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

    Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

    Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.

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