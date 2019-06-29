Дорогу до аеропорту Шереметьєво затопило по пояс (фото, відео)



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Дорога до Шереметьєво Фото: соцмережі

Причина затоплення доріг - тривалий ремонт і непрацюючі водостоки

Під'їзд до московського аеропорту Шереметьєво затопило через дощі. Про це повідомляється на офіційній сторінці Шереметьєво у «ВКонтакте».

«Учора, 28 червня, у зв'язку з тривалими рясними зливовими опадами сталося підтоплення ділянки дороги в районі Шереметьєво-1», - повідомляє прес-служба аеропорту.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика

Йдеться про ділянку дороги на з'їзді з Лобненського шосе на Авіаційну вулицю і на з'їзді з Шереметьєвського шосе на Лобненського шосе.

Для того щоб потрапити в аеропорт, мандрівникам порадили скористатися аероекспресами і далі підземними поїздами для пересування між терміналами.

Пасажирів Шереметьєво стали перевозити в аеропорт газелями.

Фото: соцмережі

За даними радіостанції «Говорить Москва», причина затоплення доріг - тривалий ремонт і непрацюючі водостоки.

Нагадаємо, що негода 27 та 28 червня вирувала й в Україні. Було знеструмлено 211 населених пунктів у восьми областях.

Як повідомлялось, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.