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Позашлюбна донька Путіна організовує виставки у Парижі? Оприлюднено деталі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Позашлюбна донька Путіна організовує виставки у Парижі? Оприлюднено деталі
Позашлюбна донька Путіна після навчання залишилася працювати у французькій галереї
фото: instagram.com/luizaroz

22-річна Ліза Кривоногих, яку ЗМІ називають позашлюбною донькою Путіна, працює у паризькій арт-інституції

 

Російська журналістка Анастасія Родіонова, яка наразі мешкає в Парижі, оприлюднила на своїй Facebook-сторінці публікацію про те, що в паризьких інституціях Studio Albatros і L gallery працює Єлизавета Кривоногих – донька російської мільярдерки Світлани Кривоногих. Згідно з розслідуваннями Proekt.media у 2020 році, Світлана Кривоногих є колишньою партнеркою Володимира Путіна. Видання зазначає, що Єлизавета, ймовірно, позашлюбна донька Путіна. Деталі повідомляє «Главком».

За даними ТСН, Кривоногих має паспорт на ім’я Єлизавета Олегівна Руднова – прізвище, пов’язане з Олегом Рудновим, наближеним до Путіна бізнесменом, на якого було оформлено частину активів президента РФ. Саме під цим прізвищем Ліза навчалася в паризькій школі мистецтва та менеджменту ICART, яку закінчила у 2024 році. Її дипломний проєкт було представлено в Galerie Julie Caredda – одна з престижних молодіжних мистецьких платформ Парижа.

Після завершення навчання Кривоногих залишилася у Франції, продовживши кар'єру в мистецтві – як кураторка та організаторка виставок. За словами Родіонової, Ліза курувала щонайменше кілька виставок у Studio Albatros, де часто відбуваються антивоєнні заходи, у тому числі за участю українських художників.

Журналістка заявила, що в умовах війни участь дитини з родини бенефіціарів путінського режиму у спільному мистецькому просторі з жертвами цього режиму є неприйнятною. Вона особисто звернулася до президента асоціації Lassociation Дмитра Долинського, який підтвердив, що дівчину звати Єлизавета Руднова, але зазначив, що «не питає у співробітників про їхнє походження», наголосивши на свободі мистецтва і презумпції невинуватості.

Світлина в соцмережах Luisa Rozova
Світлина в соцмережах Luisa Rozova
фото: instagram.com/luizaroz

Єлизавета Кривоногих з 2020 року також відома під псевдонімом Luisa Rozova. На сторінці в Instagram вона публікувала запис «Ні війні», проте в TikTok висловлювала підтримку Путіну, називаючи його «чудовим президентом», а його критиків – «клоунами». Достовірність цих акаунтів остаточно не підтверджена.

Відомо, що її мати – Світлана Кривоногих – колишня прибиральниця з Санкт-Петербурга, яка стала мультимільйонеркою. Вона володіє акціями Банку Росії, яхтами, елітною нерухомістю в РФ та за кордоном, а також є співвласницею Національної медіа групи – медіаімперії, яка активно підтримує кремлівську пропаганду. У 2023 році її було включено до санкційного списку Великої Британії за сприяння режиму Путіна.

Раніше «Главком» повідомляв: доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з’являються на публіці.  Вони діти Путіна від шлюбу з Людмилою Путіною. Пара розлучилася 2013 року після майже 30 років подружнього життя.

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Теги: діти путін

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