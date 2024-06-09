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Путін перестав ховати доньок – що про них відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін перестав ховати доньок – що про них відомо
Володимир Путін раніше заявляв, що його доньки не займаються політикою і живуть звичайним життям
фото з відкритих джерел

Дочки диктатора взяли участь у панелях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з'являються на публіці, але цього тижня вони взяли участь у панелях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройшов 8 червня. Про це пише CNN.

Як припускають журналісти, Путін може готувати доньок до політичної кар'єри, адже такий крок – звичайна практика для російської еліти.

Офіційно російський президент не з'являвся на публіці зі своїми дітьми. Путін ніколи не підтверджував імена ні власних дітей, ні імена онуків. Російський президент розповідав лише, що його доньки працюють у сфері науки й освіти, але інших даних ніколи не розкривав.

Марія Воронцова і Катерина Тихонова є дочками Путіна від його шлюбу з колишньою дружиною Людмилою. Пара розлучилася 2013 року після майже 30 років спільного життя.

Тихонова на форумі виступала по відео і розповідала про забезпечення «технологічного суверенітету» військово-промислового комплексу. Вона була внесена до списку спікерів форуму як генеральний директор Національного фонду інтелектуального розвитку (NIDF).

Модератором панелі був телеведучий і відомий путінський пропагандист Володимир Соловйов.

Катерина Тихонова
Катерина Тихонова
фото з відкритих джерел

Тихонова потрапила під санкції США та Великобританії у квітні 2022 року, після вторгнення Росії до України, за її роботу на підтримку російського Міністерства оборони.

У своєму виступі на форумі вона говорила про інновації та припинення імпорту технологій, пов’язаних із цивільною та військовою сферами.

Старша донька Марія Воронцова, яка також потрапила під санкції, була особисто присутня на форумі і розповіла на панелі про інновації в біотехнологіях і біовиробництві. Лікарка-ендокринологиня Воронцова значилася членом Російської асоціації сприяння науці.

Марія Воронцова
Марія Воронцова
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що частина статків Путіна може бути прихована на банківських рахунках членів його родини.

Антикорупційний фонд покійного російського опозиціонера Олексія Навального заявив у січні цього року, що, згідно з їхнім розслідуванням, Воронцова заробила понад 10 мільйонів доларів у період від 2019 по 2022 рік як співробітниця медичної компанії.

Володимир Путін раніше заявляв, що його доньки не займаються політикою і живуть звичайним життям.

ЗМІ 2013 року писали, що Марія Воронцова вийшла заміж за нідерландського бізнесмена Йорріта Фаассена. Кажуть, що пара жила у квартирі в Нідерландах вартістю $3,3 мілн.

Із Катериною Тихоновою пов'язували багатомільйонну віллу в Біарріці, у Франції, яку  купив її колишній чоловік Кирило Шамалов. З Шамаловим вона буцімто розлучилася 2018 року. Також молодша донька Путіна нібито мала стосунки з артистом російського балету Ігорем Зеленським, від якого, ймовірно, народила доньку 2017 року. Втім, ця інформація також не підтверджена.

Нагадаємо, чергові зміни у зовнішності президента Росії Володимира Путіна не залишилися без уваги. 71-річний диктатор вирішив пофарбувати свої брови – вони стали значно темнішими. Це було помітно, коли диктатор виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

 

Теги: санкції путін президент чоловік Катерина Тихонова пропагандист відео Володимир Соловйов

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