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    У світі

    Пожежа у Парижі: один рятувальник серйозно постраждав

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    <p>Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників</p> - Пожежа у Парижі: один рятувальник серйозно постраждав

    Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників

    Один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям

    В результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері одна людина отримала серйозні поранення.

    Про це повідомляє BBC.

    «Французький чиновник сказав, що один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям», - йдеться в повідомленні.

    Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників.

    Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

    Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору

    Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

    Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

    Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.

    пожежа здоров'я Франція Париж рятувальники
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