Пожежа у Парижі: один рятувальник серйозно постраждав
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Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників
Один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям
В результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері одна людина отримала серйозні поранення.
Про це повідомляє BBC.
«Французький чиновник сказав, що один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям», - йдеться в повідомленні.
L’intérieur de Notre-Dame est épargné ! #NotreDame pic.twitter.com/C4rvcVlfrj— Lathaos (@Lathaos) 15 апреля 2019 г.
Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників.
Un ''Merci'' ne sera jamais suffisant au vu du travail et de la bravoure de ces Pompiers !#NotreDame pic.twitter.com/GiGicC0Npl— Thierry Minalot (@TMinalot) 15 апреля 2019 г.
Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.
Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору
Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.
Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.
Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.
Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.