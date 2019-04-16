Пожежа у Парижі: один рятувальник серйозно постраждав



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Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників

Один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям

В результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері одна людина отримала серйозні поранення.

Про це повідомляє BBC.

«Французький чиновник сказав, що один пожежник був важко поранений, борючись з полум'ям», - йдеться в повідомленні.

Загалом мобілізовано близько 400 рятувальників.

Un ''Merci'' ne sera jamais suffisant au vu du travail et de la bravoure de ces Pompiers !#NotreDame pic.twitter.com/GiGicC0Npl — Thierry Minalot (@TMinalot) 15 апреля 2019 г.

Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.